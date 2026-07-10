Un politico ha criticato la coalizione di centrosinistra, sostenendo che il nome scelto, “Alleanza per la Costituzione e la democrazia”, sia fuorviante. Secondo l’interlocutore, il vero obiettivo della coalizione sarebbe il sostegno a posizioni vicine a Mosca, associando il Movimento 5 Stelle a interessi russi. La polemica si è accesa sui social e nei media, con accuse di aver trasformato l’alleanza in un sostegno al Cremlino.

Altro che “Alleanza per la Costituzione e la democrazia”, come Conte vuole chiamare la coalizione di centrosinistra (l’acronimo peraltro si pronuncerebbe “acidi”): il nome giusto è “M5S per il Cremlino”. Progetto folle, certo, e non per la fuoriuscita dall’alleanza. Ma almeno per una volta Conte sarebbe coerente e non avrebbe metà alleati contro. A Napoli, dove in una piazza del Gesù semideserta i leader progressisti si sono trovati per confermare che si detestano, Giuseppe ha strillato che «stanno costruendo una minaccia russa per giustificare che andiamo alla guerra. Non andremo a buttare soldi per compiacere Trump», ha continuato mentre... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Giuseppe Conte putinista devasta il campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asse tra Giuseppe Conte e il sindaco Gaetano Manfredi: «Campo largo, basta rinvii»Il leader del Movimento 5 Stelle ha affermato che le possibilità di Grillo di riottenere il simbolo del partito sono nulle.

Elly Schlein vede Prodi, Giuseppe Conte con D’Alema. Il duello continuo nel Campo largoElly Schlein si è incontrata con Prodi e Giuseppe Conte con D’Alema durante un incontro nel centrodestra.

Temi più discussi: Covid, Giuseppe Conte esce allo scoperto: Quando sarà ascoltato in commissione | Libero Quotidiano.it; Giuseppe Conte, l'Ue processa il suo Superbonus: un disastro | Libero Quotidiano.it; Giuseppe Conte, FdI denuncia l'ultimo scandalo: in Commissione la norma salva-suocero | Libero Quotidiano.it; Russia, M5s vota con Vannacci. Poi Conte affonda Schlein dal palco: sinistra in frantumi | Libero Quotidiano.it.

La minaccia russa non esiste: le parole di Conte scatenano polemicheNon è passato inosservato un passaggio dell’intervento di ieri di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle a Napoli: Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarc ... notizie.it

Ka whakahoki a Conte ki a Gori:Giuseppe Conte ha chiarito le sue dichiarazioni sulla Russia e il riarmo europeo, spiegando che il suo riferimento era al comandante supremo delle forze alleate della Nato. notizie.it

#contepagliaccio - Results on X | Live Posts & Updates x.com