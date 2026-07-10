Il Castello sul mare diventa la casa del Cinema Indipendente Internazionale

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Castello sul mare ha ospitato la prima edizione del Festival del Cinema Indipendente Internazionale. Durante l’evento, sono stati proiettati film provenienti da vari paesi, con una selezione di opere di registi emergenti. La manifestazione si è svolta nelle serate estive, con proiezioni all’aperto e pubblico presente nel cortile del castello. La rassegna ha previsto anche incontri con i registi e momenti di discussione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è un momento, nelle sere d'estate, in cui il mare si fa silenzioso, il cielo si riempie di stelle e il cinema torna ad assomigliare a un sogno condiviso. È da questa immagine che nasce la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, importante evento dedicato al cinema indipendente internazionale, ideato e organizzato da Sveva Bucci che dal 16 al 18 luglio 2026 trasformerà il Castello Miramare di Maccarese, alle porte di Roma, in un luogo dove arte, cultura e bellezza si incontrano. Nato nel 2021, Cinemagia Cinema Damare ha inizialmente assunto la forma di una serata di gala dedicata alla celebrazione di grandi nomi del cinema, teatro, televisione e imprenditoria, ospitata presso il prestigioso Hotel St. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il castello sul mare diventa la casa del cinema indipendente internazionale
© Ilgiornale.it - Il Castello sul mare diventa la casa del Cinema Indipendente Internazionale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Restyling di Rumi da sirena! Le sirene diventano idoli del KPop

Video Restyling di Rumi da sirena! Le sirene diventano idoli del KPop

Notizie e thread social correlati

Dal mare a Gotham City: il lungomare di Fano diventa un parco del cinemaIl lungomare di Fano si trasforma in un parco a tema cinematografico: si possono vedere un furgone colorato di Scooby-Doo, una parete di arrampicata...

Argomenti più discussi: Cinemagia 2026: il Castello Miramare ospita il festival del cinema indipendente internazionale; CINEMACIA 2026 A MACCARESE; Maccarese, torna Cinemagia – Cinema Damare dedicato al cinema indipendente; Maccarese, torna Cinemagia – Cinema Damare: il programma.

cinema indipendente internazionale il castello sul mareIl Castello sul mare diventa la casa del Cinema Indipendente InternazionaleDal 16 al 18 luglio torna Cinemagia – Cinema Damare. Tre giorni di cinema, cultura e grandi protagonisti nella cornice del Castello Miramare di Maccarese ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web