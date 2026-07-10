Il Castello sul mare diventa la casa del Cinema Indipendente Internazionale
Il Castello sul mare ha ospitato la prima edizione del Festival del Cinema Indipendente Internazionale. Durante l’evento, sono stati proiettati film provenienti da vari paesi, con una selezione di opere di registi emergenti. La manifestazione si è svolta nelle serate estive, con proiezioni all’aperto e pubblico presente nel cortile del castello. La rassegna ha previsto anche incontri con i registi e momenti di discussione.
C'è un momento, nelle sere d'estate, in cui il mare si fa silenzioso, il cielo si riempie di stelle e il cinema torna ad assomigliare a un sogno condiviso. È da questa immagine che nasce la quinta edizione di Cinemagia – Cinema Damare, importante evento dedicato al cinema indipendente internazionale, ideato e organizzato da Sveva Bucci che dal 16 al 18 luglio 2026 trasformerà il Castello Miramare di Maccarese, alle porte di Roma, in un luogo dove arte, cultura e bellezza si incontrano. Nato nel 2021, Cinemagia Cinema Damare ha inizialmente assunto la forma di una serata di gala dedicata alla celebrazione di grandi nomi del cinema, teatro, televisione e imprenditoria, ospitata presso il prestigioso Hotel St. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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