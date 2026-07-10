il castello sul mare diventa la casa del cinema indipendente internazionale

Notizia in breve

Il Castello sul mare ha ospitato la prima edizione del Festival del Cinema Indipendente Internazionale. Durante l’evento, sono stati proiettati film provenienti da vari paesi, con una selezione di opere di registi emergenti. La manifestazione si è svolta nelle serate estive, con proiezioni all’aperto e pubblico presente nel cortile del castello. La rassegna ha previsto anche incontri con i registi e momenti di discussione.