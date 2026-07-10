Il caso del concorso all’università di Catanzaro è stato portato in parlamento da una deputata e un senatore, che hanno chiesto chiarimenti al governo sulle irregolarità emerse dal rapporto del Post. L’università non ha ancora fornito commenti o spiegazioni ufficiali. La questione riguarda presunte anomalie nel procedimento di selezione, che hanno spinto i rappresentanti politici a intervenire. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali azioni o indagini in corso.

Una deputata e un senatore hanno chiesto spiegazioni al governo sulle anomalie ricostruite dal Post, e intanto l'università non dice nulla Alla Camera e al Senato sono state presentate rispettivamente un’interrogazione e un’interpellanza parlamentari sul caso del concorso anomalo per un posto da ricercatore che si è svolto l’anno scorso all’università Magna Graecia di Catanzaro: in sostanza sono state chieste formalmente spiegazioni al governo sul caso, in particolare al ministero dell’Università e della Ricerca. Le anomalie del concorso erano state ricostruite per la prima volta dal Post. Nel concorso uno dei commissari, Antonio Brunetti, aveva collaborato a lungo con la vincitrice, Maria Mirabelli, con un evidente conflitto d’interessi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Il caso del concorso all’università di Catanzaro è arrivato in parlamento

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All’università di Catanzaro c’è stato un concorso molto anomaloNel concorso per un posto da ricercatore all’università di Catanzaro, assegnato l’anno scorso, sono emerse irregolarità.

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