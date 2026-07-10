Durante la presentazione del libro “Bari, ti amo! Parola di Zar”, dedicato a Igor Protti e scritto da Michele Salomone, si è verificato un momento di grande emozione. La cerimonia ha ricordato il rapporto speciale tra Protti e Nicola Ventola. Per la presentazione, Ventola ha richiesto di essere accanto a Protti, creando un collegamento diretto tra i due durante l’evento.

Un momento di profonda emozione ha segnato la presentazione del libro “Bari, ti amo! Parola di Zar”, dedicato a Igor Protti e scritto insieme al giornalista Michele Salomone. Tra ricordi, aneddoti e pagine di storia biancorossa, il protagonista più commosso è stato Nicola Ventola, che non è riuscito a trattenere le lacrime ricordando il legame speciale con l’ex capitano del Bari. A raccontare l’episodio che ha fatto crollare emotivamente l’ex attaccante è stato proprio Salomone. Il giornalista ha ricordato quando, prima della scomparsa di Protti, stava organizzando la presentazione del libro al festival “Il Libro Possibile” di Polignano a Mare e gli chiese chi avrebbe voluto al suo fianco sul palco per raccontare quella storia. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Igor Protti e quel rapporto speciale con Nicola Ventola. «Per presentare il suo libro, lo Zar lo voleva accanto a sè»

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