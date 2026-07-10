Si è concluso il progetto “I segreti del latte”, promosso dall’associazione Mèlia e coinvolgente gli studenti della scuola primaria Gavazzeni durante tutto l’anno scolastico. Il percorso ha affrontato temi legati a miti, leggende, sapori e ricordi associati al latte, con attività educative rivolte ai bambini.

Si chiude un ciclo e se ne apre un altro per “ I segreti del latte: miti, leggende, sapori e ricordi “, il progetto educativo promosso dall’associazione Mèlia che ha coinvolto la primaria Gavazzeni in un percorso durato un intero anno scolastico. Con la realizzazione dell’ultimo dei cinque filmati, La mucca d’acqua, si chiude la fase di produzione e si apre quella della diffusione nelle scuole, attraverso un kit didattico che sarà a disposizione di nuovi istituti. A rendere possibile il progetto, fin dalla sua ideazione, è stato il contributo di Fondazione Pro Valtellina, il sostegno di Fondazione Aem, Bim e Provincia e il ruolo della Latteria di Chiuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I segreti del latte. Un patrimonio culturale promosso nelle scuole

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