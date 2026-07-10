Un acquisto di mascherine cinesi in Olanda ha attirato l’attenzione. La prima fornitura, pagata 30 centesimi ciascuna, arrivava da un produttore di auto. Successivamente, un'azienda collegata allo stesso marchio ha venduto le mascherine a un euro each. La differenza di prezzo tra i due acquisti solleva domande sui motivi di questa variazione e sulla trasparenza delle operazioni.

Prima sborsa 30 cent l’una con il costruttore di auto, poi un euro a pezzo da un’azienda di proprietà dello stesso marchio: perché? E le mascherine «olandesi»? O, per meglio dire: e le mascherine cinesi che durante il Covid hanno fatto il giro dall’Olanda, aumentando improvvisamente di prezzo? Perché nessuno ne parla più? Perché non se ne discute in commissione Covid? Ricordo che, durante la pandemia, quando qualcuno mi chiedeva perché avessi dubbi sulla gestione commissariale, raccontavo sempre questo fatto: a un certo punto Domenico Arcuri non compra più direttamente le mascherine dalla Cina a 30 centesimi l’una ma le compra da una società olandese a oltre un euro, cioè tre volte tanto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I misteri di Arcuri. Acquistò in Olanda le mascherine cinesi spendendo il triplo

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