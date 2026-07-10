I ' bugiardi' fiorentini premiati al Mercato centrale

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al mercato centrale di Firenze, due persone sono state premiate come migliori bugiardi. I riconoscimenti sono stati conseguiti durante un evento dedicato al tema delle bugie, in un luogo noto per essere legato alla figura di Pinocchio. I vincitori sono stati identificati come Vita Scagline e Damiano Landi.

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Firenze, 10 luglio 2025 - Pinocchio e la bugia, un connubio inscindibile. E in uno dei luoghi collodiani per eccellenza, il mercato centrale di Firenze, ha incoronato re e regina dei bugiardi, Vita Scagline e Damiano Landi. Sono loro i vincitori della selezione fiorentina del Campionato della Bugia 2026, che si confronteranno il 2 agosto prossimo alle finali delle Piastre a Pistoia. La selezione si è tenuta per ricordare la data della prima puntata di La storia di un Burattino, pubblicata sul Giornale per i Bambini il 7 luglio 1881 una data fondamentale nella storia della letteratura. A supporto dell’iniziativa Giuseppe Garbarino del comitato per il Bicentenario collodiano ed Emanuele Begliomini, magnifico rettore dell’Accademia della Bugia delle Piastre che quest’anno celebra Pinocchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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