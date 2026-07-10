Il principe Harry si è incontrato con il padre, Re Carlo III, a Highgrove House, residenza di campagna del re e della regina consorte. È la prima volta dal 2022 che Harry visita questa casa, accompagnato dalla famiglia. La riunione è avvenuta dopo alcuni giorni di tensioni e incertezze. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sui contenuti dell'incontro.

Il principe Harry, dopo giorni di tensioni e dubbi, è stato ricevuto dal padre, Re Carlo III, a Highgrove House, la residenza di campagna sua e della Regina Camilla. Ma soprattutto, Harry è stato ricevuto insieme alla moglie Meghan e ai due figli Archie e Lillibet. Lo riporta la Bbc, riferendo che Buckingham Palace ha confermato che il Re e la Regina hanno ospitato la famiglia nel primo pomeriggio di oggi. È la prima volta che il principe Harry e Meghan si trovano insieme nel Regno Unito dal 2022, anno in cui parteciparono ai funerali di Elisabetta II. Da allora, il principe si è sempre recato nel Paese da solo e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Harry ricevuto da Re Carlo con la famiglia: è la prima volta dal 2022

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