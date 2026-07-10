Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli
L'Atalanta svolgerà il ritiro a Ciserano dal 13 al 26 luglio, con amichevoli il 2 agosto contro il Feyenoord e l'8 agosto contro lo Schalke 04. Il Bologna invece si allenerà a Rio Pusteria-Valles dal 13 al 25 luglio.
Atalanta: Ritiro a Ciserano, dal 13 al 26 luglio. Amichevoli: 2 agosto Feyenoord-Atalanta; 8 agosto Schalke 04-Atalanta, Bologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 12 luglio Bologna-Arminia Bielefeld; 22 luglio Bologna-Heidenheim; 25 luglio Bologna-Iraklis; 1 agosto Bologna-Cambuur; 15 agosto Brighton-Bologna, Cagliari: Ritiro a Pontedilegno-Tonale, con allenamenti a Temù, dal 22 luglio al 1° agosto. Amichevoli: Cagliari-Sampdoria; 28 luglio Cagliari-Modena; 8 agosto Cagliari-Nizza, Como: Da ufficializzare, Fiorentina: Ritiro al Viola Park dal 13 al 23 luglio, dal 24 la 31 luglio in Inghilterra. Amichevoli: 19... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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L’U.S. Lecce ha comunicato che, durante la fase di ritiro precampionato in Austria, in programma da mercoledì 15 luglio fino al primo agosto, ci saranno quattro amichevoli. L’ultimo avversario è ancora da definire. I giallorossi, quindi, agli ordini dei mister Di Fr facebook
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Guida al precampionato di Serie A 2026/2027: l'elenco completo dei ritiri e delle amichevoliBologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 12 luglio Bologna-Arminia Bielefeld; 22 luglio Bologna-Heidenheim; 25 luglio Bologna-Iraklis; 1 agosto Bologna-Cambuur; 15 ... sportmediaset.mediaset.it