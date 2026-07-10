guida agli eventi del weekend 10 12 luglio

Dal 10 al 12 luglio si svolgono numerosi eventi in provincia. Tra questi ci sono la Sagra della Sardina, FESTezzano, Lazzaretto Estate, e il Festival Mediterraneo. Si svolgono anche iniziative come Yoga nel parco. Alcuni partecipanti sono già in partenza, altri aspettano le ferie, mentre altri scelgono di vivere l’estate in zona.

Articolo. Dalla «Sagra della Sardina» a «FESTezzano», da «Lazzaretto Estate» al «Festival Mediterraneo», passando per lo «Yoga nel parco». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana C’è chi è già partito, chi conta i giorni che lo separano dalle ferie e chi, invece, l’estate la vive restando in Bergamasca. Qualunque sia il vostro programma, il weekend offre più di un’occasione per uscire di casa e godersi le serate all’aperto. Concerti, festival gastronomici, spettacoli e appuntamenti immersi nella natura: ecco i nostri consigli! Il fine settimana inizia all’insegna del gusto con la « Sagra della Sardina », l’evento gastronomico che ogni estate anima Tavernola Bergamasca, in Località Gallinara. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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