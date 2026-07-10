La prima edizione del Neste MY Renewable Charge EV Rally Latvia si svolge in Lettonia, con una competizione che coinvolge anche piloti italiani. La gara si svolge su terreni caratterizzati da sassi e polvere, rendendo difficile la prova. Tra i partecipanti ci sono anche i piloti Guerrini e Prusak, che cercano di ottenere punti in questa sfida. La competizione segue un evento simile svoltosi nel fine settimana precedente in un paese vicino.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Lancia cerca ancora punti in una gara durissima in cui sassi e polvere si preannunciano protagonisti La prima edizione del Neste MY Renewable Charge EV Rally Latvia si preannuncia interessante almeno come la gara disputata lo scorso fine settimana nella vicina Lituania. In Lettonia la tradizione delle corse automobilistiche ha radici antiche fin dal periodo sovietico e alcune storiche "speciali" su queste strade sono quasi sconosciute a pubblico e piloti occidentali. I Paesi baltici hanno fortemente voluto due tappe della FIA Ecorally Cup sul proprio territorio e allo stesso tempo federazioni e sponsor hanno investito sulla crescita di equipaggi destinati ad essere protagonisti nel campionato green della Federazione Internazionale dell'Automobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerrini e Prusak a caccia del podio in Lettonia

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