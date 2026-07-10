gli album da ascoltare

Un artista ha pubblicato il suo miglior album degli ultimi vent’anni, segnando un ritorno significativo. La notizia riguarda il lancio di un nuovo progetto discografico, considerato il più riuscito dalla cantante in due decenni. L’album è stato annunciato con un’anteprima e ha già ottenuto recensioni positive. La pubblicazione è avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio e attese da parte dei fan.

Cosa significa per Madonna pubblicare il suo miglior album degli ultimi vent’anni? In fondo l’asticella per lei era ormai bassissima. Secondo la stessa artista, il punto più basso della sua carriera – la trilogia composta da MDNA (2012), Rebel heart (2015) e Madame X (2019) – è stato il risultato del discusso accordo con la Live Nation e la Interscope, che l’ha allontanata dalla Warner e ha limitato la sua libertà creativa. Nel 2018 Madonna si sfogava ricordando i tempi in cui poteva realizzare dischi dall’inizio alla fine senza passare dai “songwriting camp”. Confessions II, quindicesimo album in studio e seguito ideale di Confessions on a dance floor, rappresenta invece una svolta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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