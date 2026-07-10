La festa di San Paolino, parte integrante della tradizione lucchese, si svolge quest’anno in modo più semplice rispetto al passato, con un focus sull’essenziale e un messaggio forte. La celebrazione, che coinvolge il cuore della città e il suo spirito religioso, si tiene ormai dal 2004 in forma ridotta, secondo quanto dichiarato dal parroco della zona centrale. La modalità di quest’anno riflette questa continuità di approccio, mantenendo vivo il legame con la tradizione.

Una festa che entra a pieno titolo nel cuore della tradizione e dell’identità lucchese, oltre che nello spirito religioso della città. E che quest’anno in particolare, ma in realtà dal 2004 in poi, si celebra in modo assolutamente “essenziale“, come dichiara don Lucio Malanca, parroco della comunità del centro storico. E’ quella del santo patrono della città, San Paolino e della chiesa di Lucca. Domenica nella basilica di san Paolino alle 10.30, si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, alla presenza di fedeli, istituzioni e autorità del territorio. Spetterà al sindaco di Lucca, come da tradizione, l’offerta del cero votivo per il santo, mentre quest’anno sarà il sindaco di Villa Basilica ad offrire l’olio per la lampada che arde davanti alle reliquie del Patrono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorni di San Paolino: "Si punta all’essenziale e al messaggio forte"

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