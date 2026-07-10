La delegazione italiana di scherma ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 è composta da 18 atleti. I commissari tecnici hanno selezionato i partecipanti, che rappresenteranno l’Italia nelle varie discipline della scherma. La squadra si prepara per la competizione, che si svolgerà nella città pugliese nel 2026. La selezione comprende atleti di diverse specialità e categorie, pronti a competere nel torneo internazionale.

È composta da 18 atleti la delegazione della scherma italiana che prenderà parte ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. I commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno scelto tre titolari per ciascuna delle sei competizioni individuali in programma, indicando inoltre una riserva per ogni specialità. La 20^ edizione della kermesse multidisciplinare riservata ai Paesi del bacino del Mare Nostrum, che torna in Italia 17 anni dopo Pescara 2009, vedrà la scherma di scena sulle pedane del PalaRicciardi nella primissima parte dei Giochi, dal 22 al 24 agosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giochi del Mediterraneo di Taranto, scelti i 18 atleti della scherma azzurra

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Giochi del Mediterraneo, Taranto corre ma manca lalloggio per gli atleti

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