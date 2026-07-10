Germania sotto choc la leggendaria casa automobilistica licenzia e chiude fabbriche
Una grande casa automobilistica tedesca ha annunciato la chiusura di alcune fabbriche e il licenziamento di numerosi dipendenti. La decisione riguarda stabilimenti storici e ha effetto su centinaia di lavoratori. La società ha comunicato che la misura è necessaria per ristrutturare le attività e adattarsi alle nuove esigenze di mercato. La notizia ha suscitato sconcerto tra i lavoratori e le comunità locali coinvolte. La compagnia non ha ancora fornito dettagli sui tempi e le modalità degli interventi.
Per decenni è stata uno dei simboli della potenza industriale europea, il marchio capace di rappresentare nel mondo la precisione e la forza della manifattura tedesca. Ora però anche il gigante dell’auto deve fare i conti con una trasformazione senza precedenti, tra crisi del mercato, concorrenza internazionale e costi sempre più difficili da sostenere. A Wolfsburg, sede storica della nota casa automobilistica tedesca, il clima è quello di una svolta epocale. L’amministratore delegato Oliver Blume ha presentato al consiglio di sorveglianza un nuovo piano per affrontare le difficoltà del gruppo, dopo aver già ammesso nei mesi scorsi che il modello seguito per decenni non è più sufficiente. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Opération Windsor, Carpiquet : la décision alliée qui a tourné au cauchemar !
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