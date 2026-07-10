germania sotto choc la leggendaria casa automobilistica licenzia e chiude fabbriche

Notizia in breve

Una grande casa automobilistica tedesca ha annunciato la chiusura di alcune fabbriche e il licenziamento di numerosi dipendenti. La decisione riguarda stabilimenti storici e ha effetto su centinaia di lavoratori. La società ha comunicato che la misura è necessaria per ristrutturare le attività e adattarsi alle nuove esigenze di mercato. La notizia ha suscitato sconcerto tra i lavoratori e le comunità locali coinvolte. La compagnia non ha ancora fornito dettagli sui tempi e le modalità degli interventi.