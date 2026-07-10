Un gatto trovato carbonizzato al Parco degli Acquedotti di Roma potrebbe essere stato dato alle fiamme. L’associazione EARTH ODV ha diffuso un video sui social, riferendo di aver ricevuto una segnalazione sulla scoperta. La stessa associazione ha richiesto un’autopsia sul corpo dell’animale, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato attenzione tra i frequentatori del parco e gli animalisti. Al momento, non ci sono altre informazioni disponibili sulle circostanze del ritrovamento.

EARTH ODV, che si occupa di, ha diffuso un video sui social in cui ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione relativa al ritrovamento di un gatto carbonizzato al Parco degli Acquedotti di Roma. Secondo l’associazione, che si occupa dei diritti degli animali e dell’ambiente, il felino sarebbe “presumibilmente dato alle fiamme” e, per questo, ha rivolto un appello: “Se hai visto qualcosa, se hai informazioni, anche in forma anonima, scrivici subito a [email protected], ogni segnalazione può essere decisiva”. I video e le foto della segnalazione “sono state già consegnate ai nostri legali, che stanno predisponendo un esposto alla Procura della Repubblica”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Gatto carbonizzato al Parco degli Acquedotti di Roma, forse dato alle fiamme: associazione chiede l'autopsia

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Gatto trovato carbonizzato: orrore al Parco degli Acquedotti!

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