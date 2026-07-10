Una squadra ha sfidato i Diavoli Rossi in una partita internazionale, con un giocatore che ha rivolto un messaggio ai tifosi italiani. Il confronto ha richiamato un precedente del 1986 in Messico, quando si era verificata una vittoria ai rigori ai quarti di finale. La sfida attuale ha suscitato attenzione sui social e tra gli appassionati, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui risultati o sulle modalità del match.

Le Furie contro i Diavoli Rossi. E un precedente, quello del 1986 in Messico con la vittoria nella lotteria dei rigori sempre ai quarti, che fa sorridere il Belgio: partito in sordina nel girone, è passato dall’inferno alla gloria grazie al penalty nei supplementari di Tielemens che ha completato l’incredibile rimonta con il Senegal e ha poi travolto gli Usa nella partita delle polemiche. Dal canto suo la Spagna, una delle favorite per il successo finale, non ha ancora convinto del tutto per il suo gioco ma la sua difesa «immacolata» (609’ di imbattibilità per Unai Simon guardando anche al Mondiale in Qatar e solo sei parate in 5 gare) resta un punto di forza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Furie contro Diavoli: la sfida di Yamal ai tanti "italiani"

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