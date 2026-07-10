Frenata automatica e anti-distrazione | così l’Ue cambia la sicurezza delle auto nuove
L'Unione Europea ha introdotto nuove regole sulla sicurezza dei veicoli nuovi. Da questa settimana, tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione devono essere dotati di sistemi di frenata automatica e tecnologie anti-distrazione. Le nuove norme mirano a ridurre gli incidenti stradali e le loro conseguenze, imponendo requisiti tecnici e costruttivi specifici per i veicoli in fase di immatricolazione.
L'Unione Europea compie un nuovo passo nella strategia per migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Da questa settimana, infatti, tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione dovranno rispettare una serie di requisiti tecnologici e costruttivi destinati a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze. Si tratta dell'ultima fase di applicazione del Regolamento generale sulla sicurezza, che estende gli obblighi anche ai modelli già omologati in passato. Tecnologie intelligenti per prevenire gli incidenti. Tra le principali novità figurano i sistemi di frenata automatica d'emergenza, ora obbligatori con la capacità di rilevare non solo gli altri veicoli, ma anche pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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