Frenata automatica e anti-distrazione | così l’Ue cambia la sicurezza delle auto nuove

Notizia in breve

L'Unione Europea ha introdotto nuove regole sulla sicurezza dei veicoli nuovi. Da questa settimana, tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione devono essere dotati di sistemi di frenata automatica e tecnologie anti-distrazione. Le nuove norme mirano a ridurre gli incidenti stradali e le loro conseguenze, imponendo requisiti tecnici e costruttivi specifici per i veicoli in fase di immatricolazione.