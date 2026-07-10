Sabato 11 luglio 2026 la Corte Comunale del Castello di Belgioioso, in provincia di Pavia, accoglierà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate urban lombarda: Castle Summer Fest presenta Noyz Narcos, una serata interamente dedicata all’hip hop, alla sua energia dal vivo e alle sue radici espressive. In un contesto dal forte impatto scenografico, tra la dimensione storica del Castello e il linguaggio diretto della street culture, l’evento porterà a Belgioioso un nome che ha segnato in profondità il rap italiano, contribuendo a definirne una delle traiettorie più crude e influenti. L’apertura è prevista alle ore 22:00, con i contest di freestyle e writing curati da Urban Showdown e Working Bars, pensati come pre-show della serata e come spazio di partecipazione per la scena. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Freestyle, writing e rap: il Castle Summer Fest porta Noyz Narcos a Belgioioso

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The Windmill on the Summer Hill | Soft Fantasy Medieval Music for Work & Stress Relief

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