francia marocco spopola in prima serata battiti live perde terreno sempre bene gerry scotti

Notizia in breve

La partita Francia-Marocco ai Mondiali 2026 ha raccolto in media oltre 6,3 milioni di spettatori, con una quota del 43%. La trasmissione è stata trasmessa su Rai1. Nel frattempo, Battiti Live ha perso terreno in prima serata, mentre Gerry Scotti continua a mantenere buoni ascolti.