Francia-Marocco spopola in prima serata Battiti Live perde terreno sempre bene Gerry Scotti
La partita Francia-Marocco ai Mondiali 2026 ha raccolto in media oltre 6,3 milioni di spettatori, con una quota del 43%. La trasmissione è stata trasmessa su Rai1. Nel frattempo, Battiti Live ha perso terreno in prima serata, mentre Gerry Scotti continua a mantenere buoni ascolti.
Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Francia-Marocco conquistare una media di 6.343.000 spettatori pari al 43.5% di share. Su Canale5 Battiti Live segna invece 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito registra 860.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 Overland segna 821.000 spettatori (5.2%) e su Italia1 Crossfire – Bloccati nell'Incubo sigla 433.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Innamorato pazzo diverte 535.000 spettatori (3.4%), mentre su La7 lo Speciale Piazzapulita informa 465.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni raduna 425.000 spettatori (2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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