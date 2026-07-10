Nella sfida dei quarti di finale tra Francia e Marocco, giocata alle 22:00, la nazionale francese ha conquistato la semifinale. Marcus Thuram, attaccante della squadra, è rimasto in panchina durante tutta la partita, senza scendere in campo. La formazione francese ha quindi proseguito il suo percorso nel torneo con la stessa formazione titolare, senza inserimenti di Thuram.

di Stefano Cori Francia che prosegue il proprio cammino Mondiale, solo panchina per Marcus Thuram che non sta trovando molto spazio fino ad ora. Ieri sera alle ore 22:00 si è giocata la sfida tra Francia e Marocco, il match che ha aperto il programma dei quarti di finale. Ad avere la meglio sono stati i transalpini che hanno portato a casa il successo ed il passaggio alla semifinale. Nel 2-0 sono state decisive le reti di Mbappé e Dembele, due degli uomini più rappresentativi. Tra le fila della formazione francese c’è anche un calciatore dell’Inter da tenere sotto controllo, si tratta ovviamente di Marcus Thuram. Che però è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti nel match giocato ieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Francia in semifinale, prosegue il cammino Mondiale: solo panchina per Marcus Thuram

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