Proseguirà venerdì 10 luglio l'appuntamento con le serie tv turche di Canale 5 che dopo la pausa del weekend, torneranno in onda lunedì con una novità. Infatti dal 13 luglio accanto a Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia, arriverà Be My Sunshine che sarà trasmessa alle 15.45, riducendo così la durata di Far Away, oltre che il sabato e la domenica. Prima di scoprire cosa ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit il piano di Halit di fare le foto a Yildiz e Kerim in barca è fallito dopo che lei ha portato anche il figlio e la madre. Nel frattempo sono arrivati gli abiti da sposa per Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 10 luglio

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