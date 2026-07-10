Forbidden Fruit Far Away e Tutto per la mia famiglia | le anticipazioni del 10 luglio
Venerdì 10 luglio, su Canale 5, andranno in onda le puntate di Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia. Dopo la pausa del weekend, le serie tv turche riprenderanno lunedì con una novità.
Proseguirà venerdì 10 luglio l'appuntamento con le serie tv turche di Canale 5 che dopo la pausa del weekend, torneranno in onda lunedì con una novità. Infatti dal 13 luglio accanto a Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia, arriverà Be My Sunshine che sarà trasmessa alle 15.45, riducendo così la durata di Far Away, oltre che il sabato e la domenica. Prima di scoprire cosa ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit il piano di Halit di fare le foto a Yildiz e Kerim in barca è fallito dopo che lei ha portato anche il figlio e la madre. Nel frattempo sono arrivati gli abiti da sposa per Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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