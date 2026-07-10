Fiumicino nuovi lavori sul lungomare Rossini | fresatura e nuova pavimentazione stradale

A Fiumicino sono iniziati lavori di manutenzione sul lungomare Rossini, con interventi di fresatura e nuova pavimentazione stradale. Il Comune ha approvato un subappalto da 120mila euro per questi interventi, che includono anche la realizzazione di una rotatoria. Le operazioni sono state avviate per migliorare le condizioni della strada e la viabilità nella zona del lungomare. I lavori sono stati autorizzati e sono in corso da alcune settimane.

Fiumicino, 10 luglio 2026 – Il Comune di Fiumicino ha autorizzato un subappalto da 120mila euro nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del lungomare Gioacchino Rossini e della realizzazione di una nuova rotatoria. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale numero 3458 del 10 luglio 2026, adottata dall’Area Lavori pubblici e manutenzioni del Comune. Fresatura e nuova pavimentazione stradale. Il subappalto riguarda le operazioni di fresatura e posa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, comprese nella categoria di lavori stradali OG3. Le attività saranno eseguite dalla società Schiavi Srl, con sede a Fiumicino, per un importo complessivo di 120mila euro, inclusi gli oneri per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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