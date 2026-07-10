Arezzo, 10 luglio 2026 – Prosegue nella suggestiva cornice della Pieve di Pian di Scò la rassegna cinematografica "Film sotto le Stelle", un appuntamento dedicato al cinema all'aperto che propone cinque serate all'insegna delle emozioni, del divertimento e della riflessione attraverso storie capaci di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Il programma proseguirà con tre nuovi appuntamenti in calendario. Lunedì 14 luglio sarà proiettato "L'ultima luna di settembre", mentre lunedì 21 luglio sarà la volta di "Un mondo a parte". La rassegna si concluderà lunedì 28 luglio con la proiezione del film "Le Invisibili". Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Film sotto le Stelle": alla Pieve di Pian di Scò serate di cinema all'aperto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Sotto le stelle del cinema 2026», tornano i film in piazza Maggiore: il programma delle 57 serateA Bologna, il cinema all’aperto torna con 57 serate sotto le stelle, in piazza Maggiore.

Leggi anche: Cinema sotto le stelle. Un’estate di grandi film

Argomenti più discussi: Riparte la rassegna itinerante Cinema nei Paesi: un'estate con grandi film sotto le stelle sul territorio di Massarosa; Predappio vive l'estate: tra cinema sotto le stelle, motori, scout e piadina fritta; Tradizione, cultura e divertimento: l’estate entra nel vivo nei comuni della Valtrebbia; Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026 in Riviera e Côte d'Azur.

Film sotto le Stelle: alla Pieve di Pian di Scò serate di cinema all'apertoArezzo, 10 luglio 2026 – Prosegue nella suggestiva cornice della Pieve di Pian di Scò la rassegna cinematografica Film sotto le Stelle, un appuntamento dedicato al cinema all'aperto che propone cinq ... lanazione.it