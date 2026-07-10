Fentanyl Maruska Albertazzi | Basta una dose di pochi mg per morire uccide togliendoti il respiro - VIDEO

Notizia in breve

Una giornalista ha diffuso un video in cui spiega che una dose di pochi milligrammi di fentanyl può provocare la morte per mancanza di respiro. La pubblicazione arriva dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall’ospedale israelitico di Roma. Nel video, si evidenzia che il fentanyl è un oppioide molto potente e che il suo utilizzo improprio può essere fatale con una quantità minima. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla pericolosità di questa sostanza.