fantacampionato mondiale i 3 top e i 3 flop di francia marocco

La Francia ha battuto 2-0 il Marocco a Boston, assicurandosi un posto in semifinale. Dopo un primo tempo senza reti ma ricco di occasioni, i francesi hanno segnato due gol nella ripresa, firmati da Mbappé e Dembélé. La squadra africana ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare la rete. La partita si è conclusa con la vittoria francese e l’eliminazione del Marocco.

La Francia supera 2-0 il Marocco a Boston e conquista la semifinale del Mondiale. Dopo un primo tempo ricco di occasioni ma senza reti, i vicecampioni del mondo cambiano marcia nella ripresa e chiudono i conti con Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. I Bleus avevano sprecato diverse opportunità prima dell'intervallo: Bounou aveva neutralizzato un calcio di rigore a Mbappé, mentre Digne aveva centrato la traversa. Nella ripresa, però, il numero 10 si riscatta con una grand giocata che vale l'1-0 e l'ottavo centro personale nel torneo, agganciando Messi in vetta alla classifica marcatori. Nel finale arriva anche il raddoppio di Dembélé, al quinto gol nel torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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