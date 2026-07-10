È stata pubblicata una canzone pop d’autore intitolata “Estate Perenne” di Nalixa, che affronta il tema dell’emergenza climatica. Nel testo si descrive un quadro in cui le stagioni non cambiano più, con novembre che ricorda agosto, zanzare ancora presenti a Capodanno, il ghiaccio che si fa raro e l’inverno che sembra scomparso. La canzone utilizza immagini simboliche per rappresentare le alterazioni climatiche.

C’è un calendario che continua a voltare pagina, ma le stagioni sembrano essersi fermate tutte nello stesso punto. Novembre assomiglia ad agosto, a Capodanno ci sono ancora le zanzare, il ghiaccio diventa un bene prezioso e l’inverno è ormai un ricordo sbiadito. Da questo carosello quasi surreale di immagini prende forma “Estate Perenne”, il nuovo singolo di Nalixa, nome artistico di Annalisa De Sisto, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 10 Luglio. Il brano è il primo estratto dal progetto “Anestesia Sociale”, album di 11 tracce che affronta la perdita di sensibilità del nostro tempo, tra politica, corpo, relazioni, musica ed indifferenza collettiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Estate Perenne” di Nalixa racconta l’emergenza climatica attraverso una canzone pop d’autore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andrea Bocelli si racconta: la canzone dei Mondiali 2026 e il rapporto con la star del K-Pop EjaeDurante la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, si è esibito con il brano “DNA (More Than a Game)” insieme a Ejae e David Guetta.

Emergenza climatica: l’urgenza di una transizione tra crisi e risorseL’emergenza climatica si fa sempre più pressante, rendendo evidente che le azioni di fronte alla crisi devono essere immediate.