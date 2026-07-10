Estate perché adesso è un buon momento per sperimentare nuovi profumi

L’estate è un momento adatto per provare nuovi profumi, poiché le temperature calde influenzano la percezione delle fragranze. Così come si adattano abbigliamento e prodotti di skincare, anche le scelte olfattive possono cambiare con la stagione. Le alte temperature tendono a modificare la percezione delle molecole aromatiche, rendendo alcuni profumi più freschi o leggeri. Questa variazione può portare a preferire fragranze diverse rispetto a quelle indossate durante l’anno più freddo.

Del resto, così come cambiamo guardaroba e skincare a seconda della stagione, allo stesso modo possiamo farlo con i profumi. È vero, il caldo tende a modificare la percezione delle molecole. Una fragranza che in inverno appare morbida e discreta può diventare più intensa sotto il sole, ma è qui che entra in gioco la propria individualità e il desiderio di sperimentare. Note olfattive più leggere, luminose e ariose senza dubbio guidano la ricerca della fragranza ideale in questa calda stagione, rilasciando immediatamente una sensazione di freschezza, ma non è detto che non si possa decidere di puntare su melodie più intense e avvolgenti e assecondare così i propri desideri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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