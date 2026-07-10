Oggi il prezzo del PUN, il principale riferimento per il mercato dell’energia elettrica in Italia, si è attestato a 0,148 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta una diminuzione rispetto alle quotazioni precedenti e riguarda il mercato libero dell’energia. La variazione indica un calo nel costo dell’energia elettrica all’ingrosso, con effetti diretti sui prezzi praticati ai consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia. Oggi, 10 Luglio 2026, il PUN si attesta a 0,148 €kWh (148,43 €MWh), segnando una diminuzione del 3,5% rispetto a ieri. La media degli ultimi 7 giorni si posiziona a 0,134 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,134 €kWh, evidenziando come il prezzo attuale sia superiore di circa il 10-11% rispetto alle medie recenti, ma non vicino ai massimi del mese. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia segue l’andamento del PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,148 €/kWh – 10 Luglio 2026

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