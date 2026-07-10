Con la variazione di bilancio approvata, la Regione Toscana ha stanziato 300mila euro per completare i lavori di ampliamento dell’Emiciclo, sede scolastica in via Berlinguer a San Miniato.

Con l’approvazione della variazione di bilancio della Regione Toscana è stato inserito lo stanziamento di 300mila euro destinato al completamento dell’ampliamento dell’Emiciclo, sede della scuola primaria in via Berlinguer a San Miniato. "Il contributo – illustra il vicesindaco Michele Capitani – è stato stanziato grazie a un emendamento alla variazione di bilancio promosso dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, su iniziativa del consigliere Enrico Tucci. Le risorse consentiranno di finanziare il secondo stralcio dei lavori di ampliamento, con l’obiettivo di dotare la scuola primaria di spazi più ampi e funzionali, a beneficio della qualità dell’attività didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Emiciclo’, 300mila euro per i lavori

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