Elisabetta Canalis e Brian Perri | le foto insieme riaccendono il gossip

Elisabetta Canalis e il marito sono stati fotografati insieme con la figlia, mentre passeggiavano in un parco. Le immagini mostrano la coppia in abiti casual, sorridenti e vicini tra loro, in un contesto di relax. Le foto sono state scattate nel corso di un pomeriggio estivo, con la bambina tra le braccia della madre. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito su altri aspetti della loro giornata.

. L’ex velina e il medico statunitense sono stati avvistati in armonia totale nel pieno dell’estate insieme alla figlia Skyler Eva. Elisabetta Canalis e Brian Perri tornano al centro del gossip estivo dopo che alcune immagini li hanno mostrati insieme durante un momento trascorso con la figlia SkylerEva. Scatti che hanno immediatamente riacceso le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma tra l’ex velina e il chirurgo americano, alimentando la curiosità di chi continua a seguire con attenzione la loro storia anche dopo il divorzio. Il silenzio sulla vita sentimentale. In queste settimane si era parlato soprattutto della vita sentimentale della showgirl, a lungo accostata ad Alvise Rigo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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