e le bolle di sapone uniscono bimbi e anziani

Laboratori dedicati al giardinaggio, merende condivise, balli e momenti musicali, fino alle gite alla scoperta della ‘casa’ degli anziani. È il progetto intergenerazionale avviato nella Rsa Pertini di Garbagnate Milanese all’insegna dello slogan, "Il dialogo tra generazioni è dialogo tra tempi. Il tempo è tolleranza, rispetto, lentezza, futuro e attesa". Protagonisti, gli anziani ospiti della struttura e bambini e bambine della scuola materna San Francesco di Cesate. Un progetto avviato nel 2024 che si è concluso qualche giorno fa nel giardino multisensoriale della struttura dove anziani e bambini hanno condiviso un’attività apparentemente semplice, ma dal valore relazionale inestimabile: il gioco delle bolle di sapone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Bolle di Sapone con Matilde | Canzone per Bambini | Baby Dance Divertente

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