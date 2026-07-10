Il presidente della FIGC ha annunciato che nei prossimi giorni sarà annunciato il nome del nuovo Direttore Tecnico del Club Italia, con un possibile “nome a sorpresa”. La scelta si inserisce in un periodo di attesa e speculazioni, mentre Maldini, coinvolto nelle discussioni, ha rilasciato dichiarazioni che hanno sorpreso alcuni osservatori. La nomina è considerata un passaggio chiave per il rilancio del settore giovanile e delle rappresentative nazionali.

Sono giorni assolutamente clou per la nomina del nuovo Direttore Tecnico del Club Italia. Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Giovanni Malagò, lo ha ribadito senza giri di parole: "Questa è la settimana decisiva, non cambio opinione. Spero nel weekend di calmare l'agitazione". Parole forti, quelle dell'ex numero uno del CONI, che fotografano un momento di forte tensione istituzionale. L'agitazione all'interno dei corridoi federali è dovuta a un doppio binario. Da un lato, Malagò aveva inizialmente promesso che avrebbe risolto la delicata questione dei quadri dirigenziali entro la fine del mese di giugno;... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - DT Italia, Maldini gela la FIGC? Malagò parla di un possibile "nome a sorpresa"

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