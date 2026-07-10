Una donna di 64 anni è stata arrestata a Napoli, nel quartiere Vomero, durante controlli nelle zone frequentate dalla movida. La polizia ha trovato marijuana nelle buste in strada e hashish nascosto nel frigorifero della sua abitazione. Gli accertamenti sono stati condotti tra il Vomero e Arenella, con verifiche mirate su persone e veicoli. La donna è stata fermata e posta in custodia.

Napoli Vomero, controlli nella movida: 64enne arrestata con marijuana in strada e hashish nascosto in casa. Controlli straordinari tra Vomero e Arenella. Proseguono i servizi di controllo predisposti nelle aree della movida napoletana. I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero, insieme alla Polizia Municipale, hanno effettuato verifiche nelle principali strade del quartiere. Al termine delle operazioni sono state identificate 67 persone, controllati 59 veicoli ed elevate 47 contravvenzioni al Codice della Strada. Tre persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Fermata con due shopper sospette. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Droga nelle buste e nel frigorifero: arrestata 64enne al Vomero

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FIUMI DI DROGA DALL'ESTERO, ARRESTATO CORRIERE 35ENNE | 24/01/2026

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