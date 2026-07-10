Un video pubblicato da Bandai Namco rivela il gameplay di Dragon Ball Xenoverse 3, mostrando nuove trasformazioni, missioni cooperative e combattimenti aggiornati. Il filmato illustra il sistema di combattimento, la crescita del personaggio e le attività da svolgere insieme agli eroi della serie.

Dragon Ball Xenoverse 3 torna a mostrarsi con un nuovo video dedicato al gameplay. Il filmato pubblicato da Bandai Namco offre una panoramica più chiara sul sistema di combattimento, sulla crescita del personaggio e sulle missioni da affrontare insieme agli eroi della serie. Il nuovo capitolo sviluppato da Dimps manterrà la struttura action RPG che ha caratterizzato i primi due episodi, ma introdurrà diverse meccaniche pensate per rendere più profonde le battaglie e la personalizzazione del proprio guerriero. Dragon Ball Xenoverse 3 arriverà nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. Al momento non è stata annunciata una versione per PS4, Xbox One o Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Dragon Ball Xenoverse 3 mostra il gameplay: nuove trasformazioni, missioni cooperative e combattimenti rinnovati

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Dragon Ball Xenoverse 3 muestra su primer Gameplay

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DRAGON BALL XENOVERSE 3 - Gameplay Closer Look reddit

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