Dove è possibile consultare i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie 2026 27 docenti?

Da orizzontescuola.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le domande per le assegnazioni provvisorie 202627 per i docenti sono aperte da oggi alle 15, e si devono presentare tramite il portale Istanze online. La procedura permette ai docenti di richiedere una sede temporanea per l’anno scolastico 202627. È possibile consultare i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie attraverso il sito ufficiale del ministero dell’istruzione, che pubblica le graduatorie e le sedi disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Assegnazioni provvisorie: domande docenti al via da oggi alle 15, tramite Istanze online. Una procedura molto attesa, nella speranza di poter ottenere una sede di servizio temporanea per l’anno scolastico 202627. Il quesito posto durante il question time con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti porta l’attenzione su un particolare importante E’ possibile conoscere i posti disponibili nella fase di presentazione della domanda? Ecco la risposta del sindacalista “Non sempre gli Uffici scolastici pubblicano preventivamente le disponibilità. In ogni caso, conoscere il numero dei posti disponibili non modifica la strategia di compilazione della domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Can I Buy Accessibility Tickets on FIFA Resale Exchange (2026 Guide)

Video Can I Buy Accessibility Tickets on FIFA Resale Exchange? (2026 Guide)

Notizie e thread social correlati

Le date provvisorie per le immissioni in ruolo, le assegnazioni provvisorie e le nomine GPS dei docenti per l’a.s. 2026/27Durante un question time trasmesso il 12 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, sono state discusse le date provvisorie per le immissioni in ruolo, le...

Leggi anche: Assegnazioni provvisorie 2026/27: nuove richieste del CNDDU per famiglie e docenti A046

Argomenti più discussi: FrancigenAVIS 2026, il cammino della solidarietà - AVIS; Emergenza calore; Raccolta differenziata: gli errori più comuni che compromettono il riciclo; La Consulta Giovanile del Comune di Ragusa lancia IMPUT, il questionario dedicato agli under 35.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web