Dove è possibile consultare i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie 2026 27 docenti?

Notizia in breve

Le domande per le assegnazioni provvisorie 202627 per i docenti sono aperte da oggi alle 15, e si devono presentare tramite il portale Istanze online. La procedura permette ai docenti di richiedere una sede temporanea per l’anno scolastico 202627. È possibile consultare i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie attraverso il sito ufficiale del ministero dell’istruzione, che pubblica le graduatorie e le sedi disponibili.