Dove è possibile consultare i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie 2026 27 docenti?
Le domande per le assegnazioni provvisorie 202627 per i docenti sono aperte da oggi alle 15, e si devono presentare tramite il portale Istanze online. La procedura permette ai docenti di richiedere una sede temporanea per l’anno scolastico 202627. È possibile consultare i posti disponibili per le assegnazioni provvisorie attraverso il sito ufficiale del ministero dell’istruzione, che pubblica le graduatorie e le sedi disponibili.
Assegnazioni provvisorie: domande docenti al via da oggi alle 15, tramite Istanze online. Una procedura molto attesa, nella speranza di poter ottenere una sede di servizio temporanea per l’anno scolastico 202627. Il quesito posto durante il question time con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti porta l’attenzione su un particolare importante E’ possibile conoscere i posti disponibili nella fase di presentazione della domanda? Ecco la risposta del sindacalista “Non sempre gli Uffici scolastici pubblicano preventivamente le disponibilità. In ogni caso, conoscere il numero dei posti disponibili non modifica la strategia di compilazione della domanda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Salve a tutti, vorrei chiedere un’informazione. Sono risultata idonea non selezionata e, indipendentemente dalla graduatoria dell’ente presso cui ho presentato domanda e dall’eventuale scorrimento della stessa, vorrei sapere dove è possibile consultare le gr facebook
Dove c'è tanto idroelettrico è possibile che sia rinnovabile il 100% della domanda elettrica. Pure in Italia, sino a fine anni '50 x.com