Il leader di un partito ha dichiarato che sulla legge elettorale si voterà compatti, come avviene di solito. L’affermazione è stata fatta durante un incontro a Roma, promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. La discussione si è concentrata sulla coesione e sulla competitività dei territori. Non sono state riportate altre dichiarazioni ufficiali o dettagli sui temi trattati durante l’evento.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2026 “La forza dei territori – Coesione e competitività”, l’incontro promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Crowne Plaza Rome – St. Peter’s. Il tema dell’iniziativa l’importanza di puntare sulla forza dei territori in Italia ed in Europa. Tra i partecipanti anche Giovanni Donzelli, Lucio Malan e Galeazzo Bignami, Carlo Fidanza. AntennaSud Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Donzelli: Su legge elettorale voteremo compatti come sempre

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