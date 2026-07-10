Dolore immenso Mondiali la terribile notizia a poche ore dalla partita più attesa

Poche ore prima della partita più attesa dei Mondiali, è stata comunicata la morte di un bambino di 10 anni, tifoso del Manchester City e della nazionale norvegese. Il piccolo, conosciuto per la sua passione e per seguire regolarmente le partite del suo idolo, è deceduto in circostanze non rese note. La notizia ha generato grande dolore nella comunità locale e ha raggiunto anche il mondo del calcio, che ha espresso cordoglio.

La morte del piccolo Dennis ha scosso profondamente la sua comunità e ha raggiunto anche il mondo del calcio, fino al suo idolo. Il bambino era un grande tifoso di Erling Haaland e seguiva con costanza le sue partite, indossando ogni giorno la maglia della Norvegia e quella del Manchester City. Per chi gli era vicino, quella passione non era un dettaglio: rappresentava un punto fermo della sua quotidianità. Dennis immaginava un futuro da attaccante, sognando di diventare un centravanti come il campione norvegese, simbolo della nazionale e tra i volti più riconoscibili del calcio contemporaneo. La vicenda è arrivata fino al ritiro della nazionale norvegese negli Stati Uniti, dove la squadra era impegnata nella preparazione in vista degli appuntamenti internazionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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