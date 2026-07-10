Durante i quarti di finale del Mondiale sono avanzate solo squadre con difesa a quattro, mentre in Serie A la maggior parte delle squadre utilizza una linea a tre. L’unica eccezione è rappresentata da un club che impiega il modulo a quattro, ma senza specificare il nome. La differenza tra le scelte tattiche nel campionato italiano e le squadre che hanno raggiunto questa fase del torneo internazionale è evidente, con il 90% delle squadre di Serie A che adottano la difesa a tre.

Se ai quarti di finale del Mondiale sono arrivate solo squadre con la linea a quattro, la classifica dell’ultima Serie A sembra uno spot della difesa a tre. Sei delle prime sette in classifica giocavano con tre centrali: che fosse 3-5-2 (Inter, Milan), 3-4-2-1 (Napoli, Roma), 3-4-3 (Juve), 3-4-1-2 (ogni tanto l’Atalanta), si è trattato di variazioni, non minime, ma sempre sullo stesso tema. Ci si chiudeva a cinque. Soltanto il Como è sfuggito a questa regola e la tentazione di un’equivalenza tra difesa a quattro e bel gioco è forte. Sarebbe un errore, ma non si può negare che, rispetto allo scenario internazionale top, noi siamo quelli che meno ricorrono alla difesa a quattro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difesa a 4? Al Mondiale sì, in Serie A no (tranne Fabregas): ecco perché

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