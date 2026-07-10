Didier Deschamps elogia la coerenza della Francia | Siamo esattamente dove volevamo essere

Didier Deschamps ha commentato la qualificazione della nazionale francese alla semifinale della Coppa del Mondo, la terza consecutiva. Ha sottolineato la coerenza della squadra e il rispetto del percorso prefissato. La nazionale ha eliminato il Marocco a Boston, chiudendo la loro avventura nel torneo. Deschamps ha espresso soddisfazione per l’andamento della squadra, ritenendo che siano nella posizione desiderata.

2026-07-10 01:56:00 Ecco quanto riportato poco fa: Didier Deschamps ha elogiato la costanza della Francia e il senso del torneo dopo che i Bleus hanno raggiunto la terza semifinale consecutiva di Coppa del Mondo, ponendo fine alla storica corsa del Marocco a Boston. Uno scontro teso ai quarti di finale si è aperto nel secondo tempo, con i gol di Kylian Mbappe e Ousmane Dembele che hanno siglato una comoda vittoria per 2-0 per i favoriti del torneo. Mbappe ha sbagliato un rigore in un primo tempo senza reti prima di segnare un brillante ottavo gol del torneo che lo ha portato in testa alla corsa della Scarpa d’Oro. 10 – Kylian Mbappe ha segnato 10 gol in ciascuna delle sue ultime due Coppe del Mondo FIFA: è l’unico giocatore registrato dal 1966 a raggiungere questo obiettivo in due tornei diversi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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