dazi e choc ma il deficit usa persiste

Dazi e shock economici hanno colpito l'economia statunitense, ma il deficit di bilancio resta elevato. Dopo diciannove mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, non si sono verificati i promessi risultati rapidi nel risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. Le promesse di interventi immediati sono rimaste insoddisfatte, e i dati relativi al deficit continuano a mostrare una situazione di persistente squilibrio finanziario.

Diciannove mesi alla Casa Bianca forse non consentono di avventurarsi in giudizi, ma per chi, sia pure auspicabilmente scherzando, prometteva di risolvere il conflitto russo-ucraino in 24 ore, un primo bilancio dei risultati ottenuti pare più che lecito. E il dato più eloquente riguarda la battaglia che Donald Trump, pur con delle valide ragioni, non ha mai smesso di rivendicare: il riequilibrio del deficit commerciale strutturale degli Stati Uniti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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