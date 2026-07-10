Dall’Atalanta al Napoli | piace un nerazzurro c’è solo un ostacolo

Da spazionapoli.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Raoul Bellanova, terzino dell’Atalanta, è stato accostato al Napoli come possibile vice-Di Lorenzo. Tuttavia, le trattative sono ancora in fase preliminare e dipendono dalla cessione di altri giocatori. L’interesse nei suoi confronti è forte, anche in Premier League, ma il club partenopeo deve prima risolvere questioni di uscita prima di poter avanzare concretamente. Finora, non ci sono accordi definitivi.

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Raoul Bellanova è stato uno dei nomi accostati al Napoli per il ruolo di vice-Di Lorenzo, ma è ben chiaro che serve prima cedere e, dunque, le trattative rischiano sempre di sfumare per l’eccessivo temporeggiamento: Gila, Khalaili e, stavolta, può essere il turno del terzino italiano, apprezzato in PL. Bellanova verso la Premier: potrebbe sfumare un altro obiettivo. Il Napoli non ha particolare bisogno di agire sul mercato in questa sessione estiva e non si effettueranno grandi manovre in entrata prima di cedere quanto necessario. Tuttavia, è nota l’esigenza di regalare a mister Allegri un portiere e un terzino destro che possa fare da vice a Giovanni Di Lorenzo, con la sua età che purtroppo avanza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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