Dal reel al disco | Malakooda trasforma i freestyle più amati dal pubblico in Hardchiveexe

Notizia in breve

Malakooda ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Hardchive.exe”, dopo aver condiviso vari freestyle sui social. L’album raccoglie tracce nate in modo spontaneo e condivise online, passando dal formato breve ai brani completi. La produzione include collaborazioni con altri artisti e presenta un mix di influenze che riflettono l’evoluzione del rap digitale. La pubblicazione segue un percorso che ha coinvolto la condivisione di contenuti su piattaforme social e streaming.