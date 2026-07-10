Stasera e nel fine settimana, cinema all’aperto in Brianza propone una selezione di film. Tra le proposte ci sono un film d’animazione per bambini, noto per il suo tono divertente e avventuroso, e un’altra pellicola che mescola commedia e dramma, firmata da un regista di fama. Le proiezioni si svolgono sotto le stelle, con titoli recenti di grandi registi.

L’avventura e il divertimento dei film d’animazione per bambin, ma anche una pellicola d’autore tra commedia e dramma. Cinema sotto le stelle, con opere recenti di grandi registi, tra stasera e il weekend in Brianza. Si comincerà oggi alle 21.30 a Biassono, nel cortile di Villa Verri, con la proiezione di “Diamanti“ di Ferzan Ozpetek, film corale con diverse attrici di primo piano del cinema italiano come Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Kasia Smutniak. Ingresso gratuito. Sempre oggi alle 21.30 nel cortile di Villa Brivio a Nova Milanese si potrà vedere “Zootropolis 2“, attesissimo sequel firmato Walt Disney. Biglietto 5 euro, ridotto a 4 euro per under 23 e over 65. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Zootropolis 2 e Ferzan Ozpetek

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