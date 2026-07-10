Da luglio aumentano i costi della luce | per i vulnerabili crescita del 4.6%

A partire da luglio, le tariffe dell’energia elettrica per i clienti considerati vulnerabili in regime di Maggior Tutela aumenteranno del 4,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L’Autorità di Regolazione per Energia, Rete e Ambiente ha comunicato l’aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela, che riguarda le utenze domestiche più fragili. L’incremento si applica al periodo da luglio a settembre 2026.

Brutte notizie per le famiglie più fragili. L’Arera ha comunicato l’aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela per l’elettricità: nel terzo trimestre 2026 (luglio-settembre), la bolletta della luce per il “cliente tipo vulnerabile” servito in regime di Maggior Tutela aumenterà del 4,6% rispetto al trimestre precedente. L’incremento è principalmente dovuto all’aumento atteso dei prezzi all’ingrosso dell’energia, legato ai maggiori consumi estivi e all’incertezza internazionale sulle materie prime; all’incremento dei costi del mercato della capacità (soprattutto per le “ore critiche” di luglio, quando la domanda è alta),... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Buon martedì 7 luglio dalla redazione della TGR Alto Adige. La giornata inizierà con tempo molto soleggiato. In giornata il cielo sarà attraversato da nubi alte. Temperature in aumento con valori massimi compresi fra 28 gradi a Vipiteno e 33 a Bolzano. @TgrR x.com

Domanda e risposta ufficiale per domenica 5 luglio 2026 reddit

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