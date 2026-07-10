Al risveglio, molte persone applicano strumenti ghiacciati sul viso per contrastare gonfiore e stanchezza. Durante la notte, il corpo tende a trattenere liquidi e rallentare la circolazione, causando gonfiore nella zona del volto. La pratica della cryo-routine mattutina mira a ridurre questi effetti, raffreddando la pelle e migliorando l’aspetto del viso appena svegli.

Life&People.it Il corpo, la notte, produce l’esatto contrario di quello che serve al mattino. Trattiene liquidi, rallenta la circolazione e gonfia i tessuti proprio nella zona, il viso, che dovrebbe apparire più sveglia e definita quando la sveglia suona. La cryo-routine mattutina interviene su questo scarto tra come ci si sente e come si vorrebbe apparire, usando lo strumento più elementare che esista, la temperatura, applicata con un rullo o con una sfera di vetro tenuti in frigorifero durante la notte. La tecnica prende piede quest’estate con la forza di un rimedio che funziona davvero con principio è semplice quanto antico. Il freddo applicato sulla pelle contrae temporaneamente i vasi sanguigni, riduce il gonfiore, restringendo i pori e regalando una sferzata di energia quando serve di più. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Cryo-Routine mattutina: i tool ghiacciati salvano il viso dalle notti calde

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