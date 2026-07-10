crisi volkswagen effetti a catena e risposta comune con un piano per le materie prime

La crisi di Volkswagen ha influenzato i mercati globali, con cambiamenti nelle dinamiche di riferimento. La partita sulle materie prime è ancora aperta, senza coinvolgimento diretto di operatori europei. Contestualmente, il Green Deal europeo ha mostrato segnali di gestione inefficace. La situazione riflette un quadro di instabilità e tensioni nelle politiche industriali e ambientali, con effetti a catena su diversi settori industriali e finanziari.

Mercati di riferimento cambiati, partita delle materie prime (al momento) ancora senza giocatori europei, green deal mal gestito. Sono le tre criticità alla base della crisi dell’automotive in Ue, che già ha visto una serie di effetti negativi sulle principali case tedesche, a cui si sta sommando la decisione di Volkswagen di interrompere la produzione di metà dei suoi modelli: cosa c’entra la Cina e quali sono le conseguenze per l’Italia. Anche se Volkswagen non ha reso ancora noti i dati precisi, l’indirizzo è ormai manifesto, con le proteste del consiglio di fabbrica che chiede conto ad un amministratore delegato, Oliver Blume, che di fatto esegue direttive decise dall’alto. 🔗 Leggi su Formiche.net

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CRISI VOLKSWAGEN | E' LA FINE DEL MARCHIO TEDESCO

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