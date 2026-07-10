Crack sbarca a Capri | arrestata 37enne con 75 grammi di droga

Da puntomagazine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 37 anni è stata arrestata al porto di Capri durante un controllo dei Carabinieri. Nella sua disponibilità sono stati trovati 75 grammi di crack. L’arresto è avvenuto a Marina Grande, dove i militari hanno fermato e perquisito la donna, sequestrando la droga. La donna è stata portata in caserma e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Controlli al porto di Marina Grande: Carabinieri arrestano una 37enne trovata con 75 grammi di crack. Arresto al porto di Capri. I Carabinieri hanno arrestato una 37enne durante un controllo effettuato al porto di Marina Grande, a Capri.La donna, originaria di Ottaviano e già nota alle forze dell’ordine, era appena sbarcata da un traghetto proveniente da Napoli quando è stata fermata e sottoposta a perquisizione. Sequestrati 75 grammi di crack. Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto circa 75 grammi di crack, suddivisi e ritenuti destinati alla vendita al dettaglio. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata. L’arresto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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