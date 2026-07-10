Secondo fonti, l’Iran avrebbe pianificato un attentato contro l’allora presidente degli Stati Uniti. La notizia si basa su rapporti che indicano un’intenzione di colpire Trump, senza specificare quando o come. La pianificazione sarebbe stata svelata da indagini o intercettazioni, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali fasi operative o coinvolgimenti di altri soggetti. La notizia si inserisce in un quadro di minacce e tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump fosse nel mirino del terrorismo islamico e di molti altri nemici non è purtroppo una novità, ma la scoperta che a programmare il suo assassinio e a scatenargli contro killer e lupi solitari sia ufficialmente uno Stato, come la Repubblica Islamica dell’Iran, ha fatto scattare l’allarme internazionale per la moltiplicazione dei rischi che comportano tutti gli spostamenti negli Usa, i viaggi e le visite all’estero del Presidente americano. Si tratta di un duplice insidiosissimo rischio, perché la plateale iniziativa criminale iraniana rappresenta un capro espiatorio per chiunque altro volesse attentare alla vita del Presidente Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Così l’Iran ha programmato l’assassinio di Trump

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Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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