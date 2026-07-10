Un nuovo amministratore delegato è stato nominato alla Continassa, sostituendo il precedente. La squadra si prepara per il prossimo impegno, con aggiornamenti sugli infortunati e i tempi di recupero, oltre alle probabili formazioni. Attualmente ci sono giocatori diffidati e variazioni nelle condizioni dei singoli atleti. La Continassa rimane al centro delle novità, mentre il focus si sposta sui prossimi incontri ufficiali.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus cambia. La stagione difficile e le ultime vicende di calciomercato hanno portato John Elkann a dare il benservito a Comolli e affidarsi a Carnevali. Mondiali in corso intanto e Continassa svuotata. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Probabili formazioni : le possibili scelte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Carnevali nuovo ad, prende il posto di Comolli. Mondiali in corso e JTC svuotato

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Vlahovic Torna Alla Continassa: La Juventus Ha Paura Di Sbagliare Tutto

Temi più discussi: Juve, un cantiere aperto: tutti i dubbi di Spalletti. E Carnevali…; Juventus: è ufficiale, Massara nuovo Chief Football Officer; Clamoroso Vlahovic, chiamata la Juve! Nuovo colpo di scena di una trattativa infinita; Il dietrofront di Vlahovic: porte aperte alla Juve, ma alle condizioni di Carnevali.

La #Juventus accelera sul mercato per chiudere l’operazione Tarik #Muharemovic e #KoloMuani Secondo Tuttosport, l’obiettivo del nuovo ad Giovanni #Carnevali è regalare questi due colpi a Spalletti prima del ritiro estivo alla Continassa #juventus x.com

Pagina 1 | Cedibile, ma è in anticipo alla Continassa: ecco il primo rientro in casa Juve!La stagione bianconera partirà ufficialmente il 13 luglio, ma un calciatore è rientrato prima dalle vacanze per tornare subito al lavoro ... tuttosport.com

Juventus, tra una settimana Spalletti tornerà alla Continassa: un solo volto nuovo e il mercato resta fermoTra una settimana la Juventus si ritroverà alla Continassa. Spalletti avrà soltanto Jeff Ekhator come novità, mentre il mercato è in attesa di decollare ... tuttojuve.com